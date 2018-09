Il tempo delle rose

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Benchè il caldo non accenni a diminuire, l’estate volge al termine e lunedì le aule delle scuole si ripopoleranno di studenti, che torneranno con «voglia zero» sui banchi dopo un’estate di libertà, fatta di sole, di mare e di svago tutti i giorni. Forse per qualcuno c’è anche stato il lavoro, ma sicuramente alternato ai momenti di divertimento che solo l’estate può far vivere.

Ci sono eventi ricorrenti che segnano la fine dell’estate, come Dolcissima Pietra, che chiude stasera, dopo aver richiamato i golosissimi con specialità dolciarie e cioccolato d’eccellenza provenienti da diverse parti d’Italia. L’evento, che si snoda nel centro storico di Pietra Ligure e dura normalmente due giorni, oggi pomeriggio alle ore 16 dedicherà un momento di riflessione al tema dell’alimentazione con il laboratorio “Dolce ma non troppo” a cura delle “2 nutrizioniste in cucina”.

“2 nutrizioniste in cucina” è il nome del blog di Paola Richero e Paola Salgarelli, entrambe biologhe nutrizioniste, specializzate in Scienza dell’Alimentazione, amiche di vecchia data e libere professioniste, ognuna nella propria città di origine, Loano e Vicenza. Nel blog hanno trasferito la loro passione per la cucina ed il loro metodo di lavoro, basato sull’educazione alimentare: il benessere psico-fisico è raggiungibile anche attraverso un piatto ben cucinato, ricco di sapore ma povero di calorie.

Occorre maggiore consapevolezza in merito all’alimentazione ed è indispensabile, per la propria salute e per il proprio benessere, prestare attenzione alla nutrizione sana e corretta, evitando tutte le fake news ed i falsi miti al riguardo. Regole precise e consigli adeguati a tutti perché il nostro benessere passa anche attraverso ciò che mangiamo. Da qui il titolo dell’incontro che si terrà oggi pomeriggio: uno showcooking “Dolce ma non troppo” in cui le “2 nutrizioniste in cucina” prepareranno un dessert a basso contenuto di zuccheri e di calorie, mentre si parlerà di sana alimentazione e di come è possibile adattare alcune ricette in chiave più salutare senza perdere il loro buon sapore!

Dolcissima Pietra, da quattordici anni, ci ricorda che l’estate cede il passo all’autunno, così come le anticipazioni di un altro evento, di tutt’altro tipo, che si tiene ad ottobre ad Albenga, “Ottobre e Andrè”. Quando arrivano le anticipazioni, è fatta: siamo alle porte dell’autunno.

“Ottobre De Andrè” ci porta di nuovo 4 eventi di ottimo livello, organizzati dai “Fieui di caruggi”, presieduti dal celebre Antonio Ricci e con Gino Rapa come brillante portavoce, in collaborazione con il Comune di ALbenga. Anche quest’anno musicisti, illustratori, artisti e campioni sportivi si esibiranno e ognuno alla propria maniera racconterà delle storie per trasmettere emozioni profonde, perché tutti loro sono fondamentalmente “trafficanti di sogni”, uniti per quattro giornate per rendere omaggio al nostro poeta e cantautore genovese Fabrizio De Andrè e per sostenere la Comunità di San Benedetto al Porto di don Gallo, a cui verranno interamente devolute tutte le offerte ricevute.

Così arriva l’autunno, il periodo in cui la natura si mette a riposo, dopo averci ubriacati di fiori colorati e gustosissimi frutti, ma in realtà è un momenti di ripartenza e rinascita.

Dopo le vacanze, dopo le serate con gli amici, le domeniche passate al mare, si riparte rigenerati e con energia.

L’autunno mi piace molto. È quel momento fatto di riflessione, di qualche fine settimana passato a casa a leggere un libro, a fare una torta, a guardare un film, anche se mi mancherà la leggerezza estiva, i ghiaccioli, la crema al caffè e le rose.

Il tempo delle rose tramonta nei giardini e nelle campagne, ma ci lascia quella sensazione di vellutata delicatezza che tiene vivo in noi il desiderio di curarle, ripararle dal freddo invernale, per rivederle il prossimo maggio ancora più belle, ancora più vive.

Arrivederci estate, benvenuto autunno!

“È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

