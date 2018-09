Il sottosegretario Stefano Candiani nel savonese: “Non ci sarà un CIE né ad Albenga né in Liguria”

Ponente. “Non ci sarà un Cie ad Albenga”. L’annuncio è arrivato questa mattina dal sottosegretario Stefano Candiani, senatore della Lega e Sottosegretario di stato al ministero dell’interno, oggi nel savonese per una serie di visite ed incontri.

Con lui il segretario della Lega di Albenga Cristina Porro, il sindaco Roberto Sasso Del Verme, l’assessore regionale Stefano Mai, il capogruppo FI in Regione Angelo Vaccarezza e gli onorevoli Sara Foscolo e Paolo Ripamonti.

E’ stato a margine dell’inaugurazione dell’evento laiguegliese per la Festa di San Matteo a parlare sia del tema sicurezza quanto di immigrazione, rispondendo sulla possibilità di una nuova struttura nell’albenganese: “Non è intenzione del Governo, ad Albenga come nel resto del territorio ligure – ha detto -. Stiamo lavorando con forza e impegno per impedire nuovi sbarchi, ridurre il numero di stranieri in Italia e contrastare l’immigrazione clandestina”.

Leggi anche Doppia tappa Sicurezza, venerdì il sottosegretario Stefano Candiani a Laigueglia e Savona

Sulla sicurezza: “Stiamo predisponendo nella legge Finanziaria un pacchetto di risorse adeguato per rafforzare tutto il comparto sicurezza sul territorio con un incremento delle unità e dei mezzi a disposizione: più poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco, come indicato nelle nostre linee di azioni, anche per quello che riguarda il savonese e la Liguria”.

“Pensiamo che solo azioni concrete siano una risposta vera per rispondere all’allarme lanciato dai cittadini. Non vogliamo solo ragionare su numeri e dati statistici, ma sulla percezione di sicurezza sentita ogni giorno e gli atti del Governo vanno in questa direzione”.

E in vista dell’incontro di oggi con il Prefetto di Savona e dopo gli allarmi lanciati da alcuni cittadini sul problema sicurezza nell’albenganese ma anche a Savona: “Abbiamo ereditato situazioni e contesti di degrado urbano e dobbiamo intervenire anche sul fronte dell’asset normativo, proprio a tutela dei cittadini e delle stesse forze dell’ordine che operano sul territorio: leggi e regole più forti per chi delinque, specie per la microcriminalità diffusa e reati predatori” ha concluso il sottosegretario della Lega.

Ecco la diretta della visita: