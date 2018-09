Si è concluso il ritiro del Settore Giovanile dell’Albenga a Calizzano con una grandissima affluenza di ragazzi (oltre 40) che certifica l’attrazione che la società bianconera ha per i giovani ingauni. Da Mercoledì 29 Agosto a Sabato 1 Settembre i ragazzi si sono cimentati sul campo di Calizzano agli ordini degli istruttori Pulerà, Savona, Cirillo e del Responsabile del Settore Giovanile Larosa, ma hanno anche e soprattutto vissuto momenti di svago e di puro divertimento in palestra e piscina.

Un’esperienza che si è profilata in maniera positiva che funge da trampolino di lancio per la stagione agonistica della Scuola Calcio e delle squadre Esordienti, Giovanissimi e Allievi che partirà ufficialmente in questa settimana a Cisano sul Neva e al Campo Massabò (orari in fase di definizione), aspettando l’inaugurazione del sintetico dello Stadio Riva.