Il savonese Livio Di Tullio è il nuovo Segretario del Sunia Genova

Genova. Ieri pomeriggio, nella sede della Camera del lavoro, il Direttivo del Sunia ha eletto il nuovo Segretario della sede genovese: si tratta del savonese Livio Di Tullio che subentra a Calogero Pepe che in questi anni ha guidato la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica.

Di Tullio è Presidente di Federconsumatori Genova e Liguria, incarico al quale oggi si aggiunge quello di Segretario Sunia del capoluogo ligure.

“Il Sunia ha per scopo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie per favorire la mobilità e la soluzione del bisogno alloggiativo. Nella sua piattaforma persegue l’obiettivo della sicurezza degli alloggi e degli edifici e della qualità dell’abitare in un contesto urbano adeguato” spiegano dal Sindacato Unitario Inquilini e Assegnatari.

“Il Sunia è presente in tutte le province del territorio nazionale con sedi provinciali e coordinamenti regionali. In questa fase di emergenza, nata a seguito del crollo del Ponte Morandi, il Sunia è presente con un presidio fisso in via Fillak (nello spazio allestito nei gazebo lato ponte ferro della ferrovia) in modo da poter offrire la propria competenza e professionalità a quanti nella tragedia hanno perso l’abitazione” conlcudono dalla sede genovese.

Sunia Genova