Il medico savonese Alberto Macciò presenta il proprio lavoro al Congresso Europeo di Linfologia di Praga

Savona. Si parla anche savonese al Congresso Europeo di Linfologia, in corso in questi giorni a Praga.

Infatti il chirurgo savonese Alberto Macciò è invitato a presentare i recenti risultati del proprio lavoro sulle malattie della circolazione linfatica ed in particolare per quello che riguarda le infezione e le ulcere che coinvolgono questo delicato distretto corporeo.

“Soprattutto le vaste ulcerazioni delle gambe colpite da linfedema risultano molto difficilmente curabili ed pazienti colpiti da queste malattie rischiano di diventare seriamente invalidi fino ad arrivare all’ultima ratio di perdere l’arto malato – spiega – Molti ricercatori al mondo si dedicano quindi a migliorare le tecniche ed i materiali per ottenere risultati sempre più efficaci per i propri pazienti”.

I preliminari dati di ricerca, durata molti anni ed eseguita anche in collaborazione con aziende operanti nel savonese, verranno appunto presentati in anteprima al congresso di Praga per poi essere definitivamente pubblicati in occasione del prossimo congresso mondiale che si terrà a Buenos Aires nel 2019 ed in cui il medico savonese è stato invitato anche quale membro della Faculty.