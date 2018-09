Il grande running ad Albenga, tra il Trail della Gallinara e la corsa su strada di 10 chilometri

Albenga è protagonista del panorama podistico ligure con due weekend consecutivi di gare, nei quali accoglie i migliori atleti regionali e numerosi atleti di caratura nazionale.

Nella mattinata odierna, domenica 30 settembre, si è disputato con successo il Trail della Gallinara, organizzato dalle ASD Albenga Runners e Baia del Sole Alassio Laigueglia, prova unica di campionato regionale Fidal di trail running su un panoramico percorso di rara bellezza lungo 23 chilometri e con 900 metri di dislivello sui sentieri che collegano Albenga ad Alassio.

In concomitanza si è svolta una corsa, o passeggiata a passo libero, non competitiva di 10 chilometri, in questo caso alla portata di tutti, per chi si affaccia per la prima volta al trail o per chi vuole godersi una giornata outdoor con vista isola Gallinara.

La gara lunga è scattata alle ore 10, mentre il via della corsa non competitiva è stato dato dato 10 minuti dopo.

Sede logistica e organizzativa del Trail della Gallinara è stato il Camping Italia di Albenga in via Einaudi 37. Una location che ha garantito tutti i servizi per gli atleti al via della gara: parcheggio riservato, docce, servizio bar e all’arrivo pasta party per i partecipanti. Partenza e arrivo della gara sono stati sistemati sulla spiaggia, a 50 metri dalla struttura.

Nei prossimi giorni sulle pagine di IVG.it troverete i risultati della manifestazione.

Tra una settimana, domenica 7 ottobre, sarà la volta del campionato regionale Fidal Open Master di corsa su strada 10 chilometri su un percorso cittadino, suggestivo, pianeggiante e molto veloce. La partenza verrà data alle ore 15,30 da piazza IV Novembre, all’interno del centro storico, dove gli atleti percorreranno anche la prima parte del percorso per poi spostarsi attraverso i viali alberati sino alla zona mare.

A fine gara le premiazioni con l’assegnazione dei titoli per le categorie Master, i cui vincitori riceveranno la maglia di campione regionale.

Un’occasione unica per la città ingauna che già a febbraio di quest’anno nel Cross del Mare, sempre sotto la regia degli Albenga Runners, aveva assegnato i titoli regionali di corsa campestre Fidal con grande successo di partecipazione.

Queste ultime due gare in programma contribuiscono ad elevare Albenga quale città del running, una grande grande soddisfazione per gli organizzatori e per gli atleti.