Albenga. Dal 28 settembre al 1 ottobre saranno ad Albenga i fotografi del Fotoclub Matera, gemellato col Circolo Fotografico S. Giorgio di Albenga. I due sodalizi, oltre alle reciproche visite, hanno già realizzato insieme diverse iniziative, la più importante delle quali è senza dubbio l’aver favorito i contatti e l’amicizia tra le rispettive Amministrazioni Comunali, volta a valorizzare due città di arte e cultura come Matera- Capitale Mondiale della Cultura 2019, Patrimonio Unesco- e la millenaria Albenga.

Il gemellaggio tra i due Circoli della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche era stato annunciato durante la Manifestazione Internazionale di Fotografia ad Albenga e S. Giorgio del 2014, realizzato tra il 2015 e il 2016, illustrato e condiviso nei risultati con un pubblico entusiasta durante la seconda edizione di Albenga & S. Giorgio International Photography del luglio 2016.

Una mostra congiunta sulla splendida Matera si è tenuta nei mesi scorsi presso i locali della Biblioteca Civica di Albenga in Palazzo Oddo nell’ambito dei festeggiamenti locali per i 70 anni della FIAF. L’intenzione è di replicare con una mostra di fotografie ingaune da tenersi a Matera o dintorni. Per questo i fotografi materani, guidati dai loro amici del S. Giorgio, dedicheranno il tempo della visita a ritrarre la bella Albenga, visitandone Musei, luoghi della cultura fotografica locale, aziende e associazioni sostenitrici come l’Azienda Sommariva e il Museo della Fionda dei Fieui di Caruggi, il Centro Espositivo FIAP di fotografia internazionale e le altre attività della Palazzo Oddo.

Il Sindaco Giorgio Cangiano, che è stato in visita più volte a Matera, commenta così l’iniziativa: “Ci fa molto piacere che gli amici fotografi di Matera vengano a fotografare la nostra città e pensare che si possa fare una mostra a Matera con queste fotografie è un ottima opportunità e una bella promozione per Albenga”.