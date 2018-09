Il Finale Basket Club è pronto a cominciare la nuova stagione sportiva 2018/2019!

Con l’inizio della scuola come di consueto il Finale Basket Club, Sezione Sportiva della Polisportiva del Finale A.S.D., è pronto a cominciare la stagione sportiva 2018/2019 presso il palazzetto dello sport Alessia Berruti di Via per Calice. Numerosi saranno i corsi che anche quest’anno saranno rivolti ai bambini e ragazzi con età a partire dai nati nel 2014.

L’attività sportiva della pallacanestro in generale offre la possibilità di stimolare l’acquisizione della sicurezza nei comportamenti e del rispetto delle regole nonché di contribuire all’educazione del carattere e della personalità favorendo la comunicazione all’interno del gruppo.

Il Finale Basket club dispone di istruttori qualificati durante le ore di attività del minibasket e del basket, formati per poter sviluppare nei bambini e nei ragazzi, tramite l’utilizzo della pallacanestro come sport di squadra integrato, capacità fisiche quali la coordinazione generale ed oculo/manuale e capacità mentali quali la scelta di soluzioni semplici per risolvere situazioni gradualmente più complesse, la capacità di accettare errori e sconfitte e l’uso della collaborazione allo scopo di raggiungere un obiettivo personale e di squadra.

Il Finale basket promuove pertanto la possibilità di raggiungere, attraverso il gioco della pallacanestro, tre obiettivi: ludico, formativo/educativo e didattico.

Il PROGRAMMA LUDICO è il momento del gioco, dove i bambini sono chiamati ad avvicinarsi allo sport con gioia ed entusiasmo. È la fase nella quale il bambino entra in contatto con il gioco, ne apprende le prime regole e inizia ad avere confidenza con la palla, gli spazi, le strutture e i compagni.

Il PROGRAMMA FORMATIVO/EDUCATIVO è invece il momento nel quale, attraverso l’esperienza vissuta e reale della pallacanestro nella situazione specifica, si condividono con i compagni i valori fondanti dello Sport: l’impegno, la solidarietà, l’amicizia, il rispetto di sé stessi e degli altri, il valore della vittoria e della sconfitta.

Il PROGRAMMA DIDATTICO è focalizzato sulla multilateralità, con l’utilizzo di una grande varietà di stimoli che hanno il vantaggio di fornire al bambino ed al ragazzo un incremento delle capacità di comprensione e apprendimento, lavorando sullo sviluppo delle capacità senso-percettive, sullo sviluppo degli schemi motori di base ed infine sullo sviluppo delle capacita motorie.

Le attività del Finale Basket Club sono formulate sui seguenti livelli, in funzione dell’età:

Pulcini

per i bambini nati nel 2013 e 2014

allenamento mercoledì ore 16,30 – 17,30

Scoiattoli

Per i bambini nati nel 2010, 2011 e 2012

allenamento Martedì e Giovedì ore 16,45 – 18

Aquilotti

Per i bambini nati nel 2008 e 2009

allenamento Martedì e Giovedì ore 18 – 19,30

Under 13

Per i ragazzi nati nel 2006 e 2007

allenamento Lunedì, mercoledì e venerdì ore 17,30 – 19

Under 15

Per i ragazzi nati nel 2004 e 2005

allenamento Lunedì, mercoledì e venerdì ore 19 – 20,30

Le famiglie che sono interessate a conoscere e valutare le proposte per l’attività invernale del Finale Basket Club per i propri bambini sono invitate a portarli a provare gratuitamente negli orari indicati.

Per richieste di informazioni o per reperire i moduli di iscrizione si può consultare il sito www.finalebasketclub.it