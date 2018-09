Ikea pronta ad approdare nell’albenganese? La prossima settimana iniziano i colloqui a Savona

Albenga. L’Ikea e il comprensorio albenganese: un matrimonio ipotizzato per anni, che ora potrebbe davvero concretizzarsi. Da una parte una multinazionale conosciuta in tutto il Mondo, dall’altra un’area vasta e ricca di possibilità, pertanto più che appetibile, con al centro la seconda città per numero di abitanti della Provincia (Albenga), baricentrica dal punto di vista geografico tra il capoluogo Genova e Ventimiglia.

Non si tratta certo della prima volta che il colosso dell’arredamento svedese viene accostato al territorio albenganese. Nel 2011-2012, infatti, si vociferava di una trattativa aperta proprio tra l’Ikea e la ditta Sanzone di Campochiesa d’Albenga, che alla fine, però, non andò in porto.

E oggi la suggestione è tornata prepotentemente alla ribalta, complici alcuni piccoli, ma allo stesso tempo grandi, “indizi”, che faranno sicuramente sognare Albenga e gli albenganesi, ma non solo (ad oggi, l’unica sede ligure di Ikea si trova a Genova).

Né il Comune né la Provincia confermano l’indiscrezione, almeno per ora. Ma nei giorni scorsi, numerose, importanti agenzie che si occupano di ricerca, selezione e formazione di risorse umane hanno pubblicato un annuncio di “ricerca personale” dal testo inequivocabile: “Per importante azienda multinazionale, stiamo ricercando personale per organico di negozio part time ad Albenga per una nuova apertura”.

L’avviso è comparso, come anticipato, su numerosi portali web, alcuni dei quali, oltre alla dicitura “importante azienda multinazionale” si sono “sbilanciati”, parlando specificamente di “settore dell’arredamento”.

E un ulteriore dettaglio è stato fornito da un giovane lettore di Ivg.it, che ha risposto all’annuncio e che martedì prossimo sosterrà un colloquio, a Savona. Alla specifica e legittima richiesta del ragazzo su “come preparare il colloquio”, la risposta è stata molto esaustiva: “Ti consigliamo di consultare il sito dell’azienda per arrivare preparato: www.ikea.com”.

E dove potrebbe “trovare casa” il colosso dell’arredamento? Magari proprio nell’ex area Sanzone di Campochiesa d’Albenga, in regione Rapalline, dove sono presenti due capannoni da ben 4mila metri quadrati l’uno, venduti all’asta ad un’azienda di trasporti del territorio appena una manciata di mesi fa. Ma un’altra ipotesi potrebbe essere rappresentata dalla zona di Polo 90, tra Albenga e Cisano sul Neva, già sede di grandi spazi commerciali.

Per quanto riguarda le tempistiche, infine, l’apertura della nuova sede nell’albenganese (se confermata) potrebbe avvenire intorno a metà 2019. La multinazionale svedese, infatti, è solita svolgere le selezioni del personale, seguite da un periodo di prova nelle sedi già avviate, per poi spostare definitivamente i neo assunti sulla nuova apertura.