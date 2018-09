I vini savonesi protagonisti della Douja d’Or, Pasquale: “Il vino di qualità oggi è ambasciatore del territorio”

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

I vini di Imperia, La Spezia e Savona sono tra i protagonisti, dal 7 al 16 settembre, della Douja d’Or di Asti, prestigiosa rassegna enologica nazionale che ogni anno celebra, promuove e premia le eccellenze in bottiglia di tutt’Italia. Tra i 283 vini di qualità (Doc, Docg, Igt) che hanno ottenuto un riconoscimento nell’ambito del concorso “Premio Douja D’Or 2018” promosso dalla Camera di Commercio di Asti in collaborazione con l’Onav, ci sono 14 etichette di Imperia, La Spezia e Savona (5 delle quali hanno ottenuto l’Oscar ossia la menzione speciale). Ecco l’elenco dei vini premiati:

Provincia di Imperia: Vermentino 2017 e Pigato 2017 Abbaje de Il Cascin di Cesio. Oscar Douja al Pigato 2017 e al vermentino 2017 di Luca Calvini.

Provincia della Spezia: Colli di Luni Rosso 2015 Auxo; Colli di Luni Vermentino 2013 Numero Chiuso, Colli di Luni Rosso 2014 Niccolò V, Colli di Luni Vermentino 2017 Etichetta Grigia delle cantine Lunae Bosoni e Cinque Terre 2017 Pipato dell’azienda Riccardo Arrigoni, mentre le cantine Lunae Bosoni hanno ottenuto l’Oscar Douja con Colli di Luni Albarola 2017, Colli di Luni Vermentino 2016 Cavagino e Colli di Luni Vermentino 2017 Etichetta Nera. Provincia di Savona: Riviera Ligure di Ponente Pigato Superiore 2016 U Baletta e Riviera Ligure di Ponente Pigato 2017 della vitivinicola Dario Enrico di Bastia d’Albenga.

Commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Luciano Pasquale: “Manifestazioni come la Douja D’Or, quest’anno alla sua 52ª edizione, testimoniano come il vino di qualità sia oggi un vero e proprio ambasciatore del territorio. Essere presenti con i nostri vini – prosegue – vuol dire infatti promuovere il settore nonché valorizzare un’intera economia dove l’agricoltura rappresenta un significativo ambito anche alla luce della crescente ricerca della qualità da parte dei consumatori”.

La serata di degustazione dedicata ai vini liguri premiati, organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e dall’Onav, è in programma venerdì 14 settembre alle 21 nello storico Palazzo Ottolenghi di Asti dove sarà distribuito materiale informativo dedicato alle produzioni liguri e alle peculiarità turistiche delle province di Imperia, La Spezia e Savona.

