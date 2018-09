HP Savona fra bilanci di fine anno e progetti per il futuro

Per il pattinaggio corsa la stagione sta giungendo al termine e si stanno già buttando le basi per il prossimo anno.

Per l‘H.P.Savona in line una stagione più che positiva che ha visto consolidare il talento di Lucrezia Vitale con 2 medaglie d’oro in velocità sia ai campionati su pista che su strada ed una d’argento nel fondo su pista. Una bella medaglia d’argento è venuta anche da Valeria Verteramo agli Italiani Indoor e la giovane promessa Fabio Monchiero ha portato 2 vittorie dallo Skate Italia R12 che, insieme agli ottimi piazzamenti del compagno Massimiliano Romairone, ha permesso alla società di ottenere la terza posizione del podio.

Oltre a questi ragazzi ed a tutti i loro compagni, c’è un vivaio che sta crescendo notevolmente e che ai Giochi Nazionali Bruno Tiezzi ha ottenuto importantissimi risultati, tra tutti i terzi posti di Greta Lucon e Laila Petrini.

L’H.P.Savona in line propone ai bambini di approcciarsi a questo sport per capirne la bellezza, il divertimento e la gioia e vuole far capire ai genitori quanto importante sia la pratica del pattinaggio per lo sviluppo fisico dei propri figli.

Pattinando si stimolano e sviluppano l’equilibrio, la coordinazione dei movimenti e l’elasticità delle principali articolazioni degli arti superiori, inferiori e della colonna vertebrale, a qualunque livello questo sport venga praticato. Se praticato precocemente il pattinaggio può contribuire anche a prevenire o a correggere eventuali vizi di posizione delle ginocchia e degli arti inferiori.

I corsi inizieranno martedì 18 settembre al palazzetto di Zinola in Via Brilla alle ore 18,30 per continuare giovedì 20 alle 18,30 al PalaTrincee in Via delle Trincee e saranno seguiti da tecnici qualificati ed un laureato in Scienze Motorie.