Alassio. Soltanto due giorni prima i poliziotti del commissariato di Alassio gli avevano ritirato la patente e sequestrato lo scooter dopo averlo sorpreso a sfrecciare a velocità elevata nel pieno centro di Alassio. Evidentemente il provvedimento, che era stato accompagnato anche da una maxi sanzione da 2500 euro, non ha fatto perdere la voglia di infrangere il codice della strada a questo “pilota” in stile “Fast & Furious” visto che, ieri mattina, la polizia lo ha sorpreso al volante di un’auto.

Così per P.L., trentenne alassino, è scattata una nuova multa da 2200 euro per guida con patente sospesa, ma i poliziotti del commissariato alassiono gli hanno anche sequestrato per tre mesi la vettura.

I nuovi guai per l’uomo sono iniziati durante la normale attività di controllo degli agenti: la pattuglia era sulla via Aurelia quando ha incrociato l’auto con al volante P.L., che è stato subito riconosciuto. A quel punto i poliziotti hanno invertito la marcia e lo hanno inseguito fermandolo poco dopo. Una volta identificato per l’uomo sono quindi scattate le nuove sanzioni che si sommano a quelle di pochi giorni fa quando, oltre che a velocità elevata, guidava un mezzo a due ruote senza copertura assicurativa e revisioni.