“Gran Fondo on Energy” e processione di Santa Giustina: le modifiche alla viabilità del fine settimana

Loano/Stella. Domenica 30 settembre si correrà la nona edizione della “Gran Fondo LöaBikers”, la gara ciclistica organizzata dal Gruppo Sportivo LöaBikers che dall’anno scorso ha assunto il nuovo marchio e la nuova denominazione di “Gran Fondo On Energy”.

La partenza avverrà alle 10.30 con arrivo in piazza Valerga a Loano. L’itinerario della gara toccherà Borghetto Santo Spirito e Toirano, per poi dirigersi in salita verso Balestrino, Vecersio, Castelvecchio di Rocca Barbena, il colle dello Scravaion, Bardineto, Calizzano, il lago di Osiglia fino a Din. Da qui i biker torneranno indietro toccando nuovamente Calizzano, Bardineto, Carpe, Toirano, Boissano per tagliare il traguardo a Loano.

Al fine di permettere lo svolgimento della gara, la Prefettura ha disposto la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso e ricadenti nei Comuni citati sopra: tra queste, la Sp490 e la Sp51 tra Calizzano e Murialdo e Calizzano e Millesimo; la Sp490 e la Sp51 tra Calizzano fino al bivio con la Sp16 per il lago di Osiglia.

La sospensione sarà in vigore per due ore, dal momento del transito del primo concorrente. La riapertura della circolazione potrà avvenire anche prima del termine di due ore e comunque dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile che indica la “Fine gara ciclistica”.

Domenica 30 settembre nella frazione di Santa Giustina a Stella si terrà la processione religiosa dedicata alla santa. In occasione della manifestazione, la Prefettura ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulla Ss334 “del Sassello” in entrambi i sensi di marcia. L’interruzione del traffico interesserà in particolare il tratto compreso tra il chilometro 12+300 ed il chilometro 12+600 e sarà in vigore dalle 17 alle 18.30 circa.