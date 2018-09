Andora. Gradita sorpresa, questo pomeriggio, ad Andora. In porto, tra le barche, ha fatto la sua comparsa una piccola razza che, per diversi minuti, ha letteralmente “danzato” sul pelo dell’acqua, a pochi passi da riva.

Tanti i presenti che si sono radunati per osservare e per, smartphone alla mano, fotografare e filmare l’insolita “presenza”. Si è trattato dell’ennesimo avvistamento di una razza avvenuto nel mare savonese nel corso dell’estate 2018.

La razza è abbastanza diffusa nel Mediterraneo e generalmente predilige fondi sabbiosi e melmosi, ma non disdegna anche fondali misti di sabbia e ghiaia, dove si nasconde in attesa delle sue prede. Spesso si trattiene a profondità che si aggirano intorno ai 50 metri, ma a volte può spingersi anche a pochi metri dalla costa (come nel caso di Andora).