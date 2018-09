Giovane aggredito alla fermata del bus a Savona, uno dei presunti responsabili denunciato dalla Polizia

Savona. Sabato pomeriggio i poliziotti della squadra mobile hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 21enne originario del Gambia, con l’accusa di lesioni aggravate e rapina in concorso ai danni di un connazionale.

L’indagine è partita da un episodio che si è verificato la sera precedente, all’altezza della fermata degli autobus in via XX Settembre a Savona, dove era stata segnalata una lite tra alcuni cittadini stranieri.

I poliziotti, intervenuti insieme ad un equipaggio dei carabinieri e uno della guardia di finanza, hanno trovato nei pressi dell’autobus della linea Savona-Cairo Montenotte un giovane cittadino di origine africana ferito al capo. Lo straniero è stato subito affidato alle cure dei sanitari.

Nella stessa serata le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche dei responsabili del fatto anche nelle fermate successive della linea interessata. Parallelamente, l’attività investigativa ha consentito l’identificazione di uno dei presunti responsabili del fatto.

Sono ancora in corso indagini per risalire all’individuazione degli altri responsabili e per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.