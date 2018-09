Varazze. Grande partecipazione di pubblico alla factory di Genova per Voi – Professione Autore 2018, il talent per autori di canzoni e di tv. Oggi, giovedì 20 settembre, alle 17,30 in piazza Beato Jacopo a Varazze Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing e consigliere di gestione Siae, e Matteo Fedeli, direttore della Divisione Musica di Siae, converseranno con Franco Zanetti sul tema della difesa in Europa del diritto d’autore.

Giungono a Varazze per valutare i finalisti di Genova per Voi anche Klaus Bonoldi (A&R di Universal Music Publishing), Lucrezia Savino (A&R Junior) e Dario Faini, autore di Universal Music Publishing che ha firmato canzoni di successo per numerosi artisti (tra gli altri TheGiornalisti, Levante, Luca Carboni, Giusy Ferreri, Marco Mengoni).

Foto 2 di 2



Domani, venerdì 21 settembre, alle 21, al teatro Don Bosco di Varazze si terrà la serata finale, presentata dal celebre inviato di Striscia la Notizia, Moreno Morello. Il copione della serata è stato scritto dai finalisti di Professione Autore (Federica Cunego, Roberto D’ambrosio, Marco Dazzani, Francesco Gabbrielli, Chiara Lazzaretti, Marco Pastorino, Silvia Pelati, Chiara Sabbadini), guidati da Lorenzo Beccati, scrittore e autore di programmi televisivi (Striscia la Notizia).

Parteciperanno: I Vegetti (Gianni Way e Alfredo Valle), duo comico protagonista di una web-serie in genovese, il coro varazzino TieniViva Gospel Voices, e i finalisti di Genova per Voi 2018: Simone Cremonini; Alessandro La Cava; Anna René; Viviana Strambelli; Michele Tiso; Francesca Varaldo; Florinda Venturella; Manuel Nolasco. Sul palco anche il cantautore varazzino Emanuele Dabbono (autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e Mario Cianchi (autore Sugar), che hanno seguito i finalisti di Genova per Voi.

Sabato 22 settembre, al teatro della Tosse di Genova (Sala La Claque) si terrà la serata finale, dedicata al lavoro discografico (“Luigi”) che il chitarrista Armando Corsi e Roberta Alloisio, la grande voce femminile della canzone genovese, scomparsa lo scorso anno, hanno realizzato come tributo a Luigi Tenco. con Gian Piero Alloisio, Lorenzo Beccati, Mario Cianchi, Armando Corsi, Emanuele Dabbono, Gianni Martini, Rita Testa, Franco Zanetti e ASD DanzaStudio Varazze.

Durante la serata saranno premiati il vincitore di Genova per Voi, che firmerà un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi, e il vincitore di Professione Autore, che otterrà una collaborazione temporanea all’interno del Gruppo Mediaset.

Federica Abbate (autrice delle maggiori hit degli ultimi anni, scoperta da Genova per Voi), in rappresentanza di Siae, assegnerà una targa ai due vincitori e omaggerà i 16 finalisti con l’iscrizione gratuita per un anno (per gli autori under 31 resta valido l’azzeramento della quota associativa pensato da Siae per sostenere i giovani).

Entrambi i talent sono prodotti da Atid con il sostegno di Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori, Comune di Varazze e Comune di Genova.