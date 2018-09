Gemellaggio tra le biblioteche comunali di Toirano e di Morano sul Po

Toirano. La biblioteca comunale di Toirano si è gemellata con quella di Morano sul Po, in provincia di Alessandria. Il gemellaggio è stato sancito a Morano sul Po durante l’ultimo giorno della festa patronale, con la benedizione del vescovo e del parroco locale.

“Insieme all’amministrazione moranese – concludono dal Comune di Toirano – abbiamo accolto di buon grado la richiesta di gemellaggio tra le biblioteche dei due comuni promossa dai due direttori Nicola Panizza ed Enrica Ferrari. Questo sodalizio darà vita a nuove attività e nuovi progetti tra due realtà molto simili, per sviluppare le forti potenzialità storico culturali dei nostri paesi. Il gemellaggio si è svolto in un clima di calore ed amicizia ed apre la via ad una collaborazione tra le due biblioteche ma anche a momenti di incontro e di relazioni tra i due Comuni”.

Per sancire il nuovo legame, i direttori delle due biblioteche e le due amministrazioni si sono scambiati volumi relativi a personaggi storici significativi per il passato delle due cittadine.

Come spiegano dall’amministrazione comunale del sindaco Gianfranca Lionetti, l’obiettivo è quello di creare “un patto sulla cultura, un progetto per il futuro, per lo scambio di relazioni culturali tra due realtà molto simili che dalla loro esperienza gestionale e dalla ricchezza storico culturale possono trarre soluzioni e corrertivi per il rilancio dei due comuni. A cominciare dal tramandare alle generazioni future le proprie tradizioni ed i propri scritti per non perdere le proprie radici. Toirano e Morano sono due realtà molto simili, comuni piccoli con difficoltà economiche che riescono a mantenere efficienti quei servizi sociali e culturali, come biblioteche, sport e attività enogastronomiche grazie ad un forte tessuto associativo composto dai volontari, che sono la vera ricchezza di una comunità”.

Aggiunge il direttore della biblioteca di Toirano, Nicola Panizza: “Salutiamo con grande entusiasmo il gemellaggio che si è concretizzato oggi con la biblioteca civica ‘Alfredo Ferrari’ di Morano Sul Po. Grazie alle due amministrazioni comunali che hanno subito promosso e fatto propria un’idea nata in semplicità dall’incontro con l’amica moranese (e un po’ anche toiranese) Enrica Ferrari.

Ringraziamo Morano sul Po per la calorosa accoglienza”.