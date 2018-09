Gattini sfrattati insieme alla padrona ad Albisola: il maschietto Minou cerca casa

Albisola. Due dei tre gatti sfrattati la scorsa settimana assieme alla padrona ad Albisola e ricoverati presso la Protezione Animali hanno trovato una nuova famiglia.

La giovane Ceres è andata via quasi subito e Toffee, la femmina di due anni, ha colpito il cuore di Paolo M. che, venuto a vederla in sede, se ne è subito innamorato ed ora vivono felicemente assieme.

Ora manca solo Minou, il maschio adulto sterilizzato, il cui sogno purtroppo non si è ancora realizzato. Soffriva molto e lo ha quindi provvisoriamente ricoverato in casa sua una volontaria dell’Enpa che, però, ha altri animali che non lo hanno accettato.

La Protezione Animali ripete quindi l’accorato appello: “C’è qualcuno che vuole adottare Minou? Telefoni per favore da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 al numero Enpa 019.824735. Grazie, di cuore”.