Albenga. Furto di uno scooter ad Albenga, con tanto di appello su Facebook della proprietaria. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato ad Albenga, nel quartiere di Vadino, in via Kennedy. Ignoti si sono avvicinati al ciclomotore, una vespa Piaggio, color panna, e sono riusciti a metterlo in moto, per poi darsi velocemente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

La giovane proprietaria ha fatto un appello su Facebook: “La vespa è targata AE84172 ed ha un adesivo della Apple sul manubrio, inoltre ha il parafanghi anteriore rotto… Tra l’altro, dentro la moto c’era un casco verde Fluo”.

E’ stata fatta ieri mattina denuncia ai carabinieri, che ora stanno svolgendo gli accertamenti del caso per risalire all’autore del furto. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere nelle vicinanze, che potrebbero aver ripreso la fuga dello scooter.