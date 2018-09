Fulvio Florean dà l’addio ai rally: “Una scelta difficile e dolorosa”

Savona. È stato un fine settimana incredibile per il copilota savonese Fulvio Florean, che a poche ore dalla partenza del Rally Coppa Valtellina, ultima gara del Campionato IRC 2018, dove con Alessandro Re era in testa alla classifica, annunciava il suo addio alle corse su strada.

“Una scelta difficile e dolorosa ma che maturavo da tempo – dichiara Florean -. Troppo impegnativo stava diventando conciliare lavoro, famiglia e correre ad alti livelli. E poi anche con qualche problemino alla schiena mi hanno consigliato di fermarmi. Dopo trent’anni di carriera, oltre quattrocento gare, tantissime vittorie è forse gìunto il momento di dedicarsi ad altro. Ho voluto comunicarlo apposta prima di questa finale proprio per non avere al lunedì qualche ripensamento o dubbio. Meglio ritirarsi da vincente, in un top team professionista quale è la HK Racing e dopo aver fatto con Alessandro Re, uno dei migliori giovani piloti italiani, una stagione fantastica. Come da accordi iniziali parteciperò ancora alla passerella finale del Monza Rally Show e poi valuteremo il da farsi, se rimanere nell’ambiente dei rally con altre mansioni, passare alla pista o cambiare totalmente mondo sportivo“.

Per la cronaca, comunque, anche in Valtellina Re e Florean su Skoda Fabia R5 hanno disputato una gara strepitosa, forse a livello di tempi di prova speciale la migliore dell’anno che, anche se non ha permesso loro di salire sul gradino più alto del podio, è valsa il secondo posto in campionato.