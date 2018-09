Fulvio Berruti annuncia l’arrivo di Damiano Cesari allo Speranza

Savona. Lo Speranza porta a termine due operazioni di mercato, cedendo (al Priamar) il difensore (classe ’88) Gledi Xhuri e acquistando l’esperto difensore Damiano Cesari, che aveva iniziato la preparazione con l’Arenzano.

“Qualità, carisma, professionalità sono le caratteristiche principali di Cesari – afferma il direttore sportivo Fulvio Berruti – il suo apporto sarà un’arma in più a nostra disposizione nell’arco della prossima stagione”.

Berruti analizza, per Ivg, il periodo preparatorio del team allenato da Ermanno Frumento: ” Domenica scorsa abbiamo perso la gara casalinga di Coppa Liguria con lo Sciarborasca, squadra molto organizzata e apparsa in condizione fisica migliore, ma la sconfitta, al pari dei successi nelle amichevoli con Bragno e Varazze, lascia il tempo che trovano, quello che ci preme in maniera particolare è portare la squadra al top della condizione, in vista del campionato che inizierà tra un mese“.

“Le gare giocate servono per lavorare sui punti deboli venuti a galla, come ad esempio le difficoltà sulle palle alte, sofferte nel match di Coppa, l’arrivo di Cesari ci darà maggiore equilibrio difensivo”.

Tutti parlano dello Speranza come la squadra da battere nel prossimo torneo di Prima Categoria…

“Non ci nascondiamo, puntiamo a lottare per il primato – conclude il direttore – le qualità per fare bene ci sono tutte, umiltà e lavoro dovranno essere le nostre parole chiave”