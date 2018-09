Flow outdoor festival by Vibram da oggi a domenica a Finale Ligure

Finale Ligure. Finale Ligure è pronta ad accogliere pubblico, appassionati, atleti e operatori del settore outdoor grazie a Flow outdoor festival by Vibram. Da giovedì 27 a domenica 30 settembre il finalese aprirà le porte per farti vivere un’esperienza da protagonista in un contesto paesaggistico unico che comprende il mare, la montagna e un entroterra tutto da scoprire.

Flow outdoor festival by Vibram si svolge in collaborazione con due grandi manifestazioni sportive, il gran finale dell’Enduro World Series e Finale For Nepal; i migliori atleti internazionali rispettivamente di mountain bike e arrampicata hanno già raggiunto Finale Ligure in attesa di dedicare le loro energie alle competizioni che li vedono protagonisti. Professionisti che il pubblico acclamerà durante le gare ed i contest, Flow by Vibram rappresenta infatti un’occasione unica per entrare a stretto contatto con gli atleti, prendendo parte alle tante attività in programma oppure incontrandoli e chiedere loro una foto o un autografo. Un evento che comprende un’area expo dislocata su due location, il lungomare di Finalmarina e Finalborgo, in cui i visitatori possono trovare esperti ed operatori delle principali aziende del settore outdoor che qui presentano brand e prodotti della stagione, oltre a far testare nuovi materiali al pubblico presente. Per scoprire tutti gli espositori presenti a Flow by Vibram, consultare il link http://www.flow-festival.it/elenco-espositori/.

Tra le novità di quest’anno c’è la Flow by Vibram card: una volta raggiunta Finale Ligure potrai recarti presso i Flow info point, a Finalmarina in piazza dei Cannoni ed a Finalborgo a porta Testa, dove acquistare questa carta turistica e ricevere informazioni sull’evento. Maggiori informazioni sulla Flow by Vibram card al link http://www.flow-festival.it/flow-by-vibram-card/.

Tutti i punti di interesse della manifestazioni sono consultabili anche sulla Flow by Vibram map: una mappa interattiva, su cui poter zoomare ingrandendo l’area desiderata, che riporta la posizione dei Flow info point; delle location delle attività a cui poter prendere parte e dei luoghi di gare e contest. Per consultare la mappa, qui il link http://www.flow-festival.it/mappa/.

Per spostarsi senza stress e in modo ecologico tra le location principali dell’evento, Finalmarina e Finalborgo, sarà attivo il servizio navetta gratuito Tourist Card Bus da giovedì 27 a domenica 30 settembre. Per il tragitto Finalborgo – Finalpia la partenza da Finalborgo (Palasport) è ogni mezz’ora dalle ore 10 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00; le fermate sono la Stazione FS; il distributore Q8 di Via Torino; l’Hotel Boncardo e l’Hotel Punta Est a Finalpia (e viceversa). Per il tragitto Finalborgo – Varigotti, partenza da Finalborgo ore 9 – 12.30 – 18.00 con ultima ripartenza da Varigotti ore 18.30.