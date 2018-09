Flow by Vibram: un programma ricco di attività per sportivi ed appassionati di outdoor

Finale Ligure. Partecipare a Flow by Vibram significa vivere un’esperienza da protagonista in un contesto paesaggistico unico che dal Mar Ligure ti accompagna verso un entroterra che accoglie e rigenera. Dal mare all’arrampicata, dalla mountain bike allo yoga, dalle escursioni alla corsa: a Flow by Vibram dal 27 al 30 settembre ognuno può assecondare le proprie passioni attraverso le numerose attività in programma ed unire il divertimento allo sport; un’opportunità davvero irripetibile che ti permetterà di essere seguito da atleti e professionisti di ogni disciplina che saranno a disposizione per accrescere le tue competenze.

Potrai inoltre confrontarti con persone che condividono i tuoi stessi interessi sportivi, ma anche trascorrere del tempo insieme ai tuoi bambini, alla famiglia o agli amici perché a Flow chiunque può partecipare scegliendo tra le numerose opportunità a disposizione indipendentemente dall’età e dalla preparazione atletica.

Durante le quattro giornate dedicate alla manifestazione potrai ad esempio praticare il sup, pedalare con le e-bike, arrampicarti sulle falesie, rilassarti con lo yoga, veleggiare sul Mar Ligure, ma anche seguire corsi dedicati alla strumentazione, correre un trail, partecipare ad un’escursione in grotta. Attività che si possono praticare nel Finalese durante tutto l’anno e che rendono questa località un’eccellenza nel panorama outdoor. Qui l’elenco completo.

Flow by Vibram sarà anche l’occasione di vedere in azione gli atleti migliori al mondo, assistendo come pubblico alle importanti competizioni sportive internazionali in programma. L’evento, infatti, si terrà in collaborazione con il gran Finale dell’Enduro World Series e Finale For Nepal. Finale Ligure sarà la tappa conclusiva della serie mondiale di enduro in mtb, che vedrà i biker sfidarsi lungo i tracciati del finalese per la conquista del podio e del titolo di Campione EWS 2018. Finalborgo, allo stesso tempo, ospiterà i boulder e climbing contest di Finale For Nepal che richiama ogni anno arrampicatori e alpinisti sempre più coinvolti nell’attività di sostegno e solidarietà alla popolazione nepalese.

Irrinunciabile anche la passeggiata nella grande area expo di Flow (a questo link tutti gli espositori presenti http://www.flow-festival.it/elenco-espositori/) in due location veramente suggestive. Il Lungomare di Finalmarina e i vicoli di Finalborgo saranno colorati dagli stand e dai grandi truck delle aziende espositrici ed è lì che sarà possibile incontrare i tuoi atleti preferiti per un selfie memorabile o un autografo. Potrai inoltre diventare tester per 1 giorno grazie alla particolare iniziativa Outdoortest Experience che ti permetterà di accrescere la tua sensibilità e conoscenza specifica dei numerosi prodotti in prova.

La grande novità di quest’anno per chi vuole vivere l’evento a 360 gradi e usufruire di una serie di facilitazioni e offerte è la Flow by Vibram Card, una card turistica pensata per rendere più semplice la partecipazione al Festival. Acquistandola, al costo di 10 euro, potrai accedere a sconti sulle attività in programma e negli esercizi commerciali (hotel bar, ristoranti, servizi) che aderiscono all’iniziativa oltre che accedere a speciali offerte sull’acquisto di prodotti con suola Vibram fino al 31/12/2018. Inoltre per i possessori di Flow by Vibram Card sarà possibile utilizzare gratuitamente la navetta Tourist Card Bus, per spostarsi senza stress fra le principali location Finalmarina e Finalborgo.

La Flow by Vibram Card potrà essere acquistata a partire da giovedì 28 settembre presso i Centri Informativi Flow, allestiti in piazza dei Cannoni a Finalmarina ed a Porta Testa a Finalborgo, dove sarà anche possibile prenotare, per chi non lo avesse già fatto online, l’attività a cui partecipare.

Flow by Vibram è molto più di un semplice evento sportivo, è cultura dell’outdoor, è una opportunità unica per visitare il territorio del Finalese.