Flavio Bertuzzo due volte campione italiano Aics

Millesimo. Il valbormidese Flavio Bertuzzo ha partecipato alla 53ª edizione dei campionati italiani Aics – 6° Memorial Pietro Mennea, che si sono disputati a Cervia, nel Centro Sportivo Liberazione, dal 7 al 9 settembre, nell’ambito della manifestazione Verde Azzurro, una sorta di “Olimpiade italiana” che comprende numerosi sport e vede impegnati migliaia di atleti in diverse località romagnole.

Tre giorni caldissimi, in cui gli atleti sono stati messi a dura prova nell’impianto. Iscritto a tre gare per i colori Aics del Team Italtende, unico atleta ligure partecipante alla manifestazione, Bertuzzo ha concluso trionfalmente la sua esperienza romagnola conquistando due titoli di campione italiano e stabilendo pure i nuovi primati nazionali di categoria delle specialità, oltre ad aggiudicarsi una medaglia d’argento.

Il primo oro della trasferta in Romagna è arrivato sabato nel lancio del giavellotto, in cui Bertuzzo si è imposto con la misura di 24,05, che rappresenta il nuovo primato nazionale di categoria, gara in cui si è piazzato ottavo assoluto su circa trenta concorrenti. Il secondo oro lo ha conquistato domenica nel lancio del disco, vinto con la misura di 23,63, anche in questo caso nuovo primato nazionale di categoria, piazzandosi settimo assoluto su oltre venti partecipanti.

L’argento nel salto triplo con la misura di 6,71 metri è arrivato sempre sabato, a breve distanza dall’oro del giavellotto.