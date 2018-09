Fitness, yoga, spinning e zumba: tante lezioni gratuite per i partecipanti della Run4Fun a Spotorno

Spotorno. Continua a riservare grandi sorprese ai suoi partecipanti la nuova edizione della “Run4Fun Color on the Beach” in programma a Spotorno il 22 settembre.

Giadema Eventi In collaborazione con la Palestra Firpo ed il suo strepitoso staff sono pronti ad accogliere i runner e ad offrire loro lezioni gratuite davanti al palco.

Questo il programma della giornata: dalle 10 alle 12 risveglio e training di yoga; dalle 14 alle 16 due sessioni di spinning; dalle 16.30 alle 16.45 zumba per riscaldare i muscoli prima della partenza alle 17.

Per informazioni e prenotazioni cliccare sulla sezione “Contatti” del sito www.coloronthebeach.it.

Run4Fun, a cura di Giadema Eventi, non è una semplice “Color Run” ma sarà un’intera giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’energia positiva e del divertimento.

A partire dalle 10 e fino al tramonto, infatti, nella spiaggia sottostante il villaggio saranno posizionati bananoni, divanoni, wake board e jet board e un team altamente qualificato pronto ad accogliere tutti i partecipanti e a far vivere loro un’esperienza imperdibile.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.coloronthebeach.it.