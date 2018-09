“Finale per lo sport”, all’auditorium una serata dedicata al ruolo dello sport nella società

Finale Ligure. “Che ruolo svolge, oggi, lo sport nella nostra società? Certamente lo sport può migliorare la vita personale e collettiva”. Per condividere questa convinzione con la cittadinanza di Finale Ligure “PerFinale”, associazione culturale e di promozione sociale, organizzato un incontro dal titolo “Finale per lo sport” che si terrà domani, venerdì 14 settembre, alle 21, presso l’Auditorium dei Chiostri di Santa Caterina.

Saranno presenti atleti provenienti dal nostro territorio che hanno raggiunto altissimi risultati a livello internazionale fra cui Linda Cerruti, campionessa internazionale di nuoto sincronizzato, Martina Giordano, campionessa italiana sui 100 metri CSI categoria senior donne 2017/2018, Marianna Battaglieri – giocatrice di softball di serie B e coach della squadra di baseball under 12 dei Cubs di Albisola-Finale, Enrico Gazzola, campione di danza sportiva paraolimpica, Federico Carle, pallavolista di serie C, Davide Sergo, tennista e maestro di tennis, Fabio Vignaroli, dirigente sportivo ed ex calciatore, Giacomo Dodino, appassionato di MTB Enduro, Ambassador GIANT, campione superenduro categoria amatori, Luca Rembado, campione del tiro a segno con pistola, Pilade Prato uno sportivo da sempre impegnato contro il doping, ma anche gli atleti finalesi Alessandro Brunetti e Valter Vallarino che hanno appena partecipato alla Gore-Tex Transalpine Run.

“Atleti diversi ci racconteranno l’importanza dello sport nella loro vita e di come lo sport non insegni solo a vincere una medaglia ma anche a sconfiggere avversari come la discriminazione, la malattia o l’ingiustizia. Un confronto aperto e appassionato come l’impegno sportivo che verrà condotto dai due speaker Massimo Crippa e Italo Mazzucco e sarà trasmesso in diretta sulla web radio RADIO ANPI Finale Ligure” spiegano fa PerFinale che invita tutti a partecipare e a preparare qualche domanda per i propri campioni.