“Finale Ligure Viva” si prepara alle elezioni: “Serve la partecipazione di tutti”

Finale Ligure. “Finale Ligure Viva vuole essere e sarà senza dubbio attore protagonista delle prossime elezioni comunali”. E’ ciò che è emerso dalla riunione del direttivo del movimento civico tenutasi ieri sera a Palazzo Ricci a Finalborgo.

Dopo la pausa estiva i vertici del movimento hanno incontrato “un folto numero di simpatizzanti per iniziare un ragionamento costruttivo in vista della prossima tornata elettorale” e hanno ribadito la loro linea: partecipare alle prossime elezioni amministrative.

“Siamo pronti con una nostra precisa identità, un nostro programma e possibili candidati, ma non abbiamo alcuna presunzione, per cui come movimento civico siamo attenti a tutti i suggerimenti che giungeranno dai cittadini e dalle associazioni, aperti a nuove persone che vorranno condividere con noi un programma amministrativo di cambiamento e rinnovamento ed un candidato sindaco. Crediamo che Finale Ligure debba ritornare agli antichi splendori e solo con la partecipazione di tutti riusciremo a realizzare il nostro sogno”.

“Quello di ieri è stato solo il primo incontro: è nostro desiderio iniziare fin da ora un percorso partecipativo e condiviso per progettare il futuro di Finale Ligure, nell’interesse esclusivo dei finalesi e in totale discontinuità con l’attuale amministrazione comunale”.