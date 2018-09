Finale Ligure. Nuovo affondo del movimento civico di “Finale Ligure Viva” nei confronti dell’amministrazione comunale finalese.

E’ il consigliere comunale e consigliere provinciale Sergio Colombo a parlare e nel mirino finisce la situazione del porticciolo turistico di Finale Ligure: “Assessore Guzzi, invece di attaccarmi per aspetti della Provincia che non mi competono, come la viabilità, perché non viene a farsi un giro nel porto? Il distributore di benzina non c’è più a seguito dei ritardi nel dragaggio, che ha limitato l’accesso delle imbarcazioni; da mesi è presente un buco nella banchina, l’impianto di illuminazione è scarso e inefficiente, sono presenti nell’area del porticciolo situazioni di poca cura che non hanno nulla a che fare con un porto turistico che si rispetti…” afferma l’esponente di Finale Ligure Viva.

E il consigliere comunale e provinciale aggiunge: “Inoltre, le due scalinate che collegano la passerella dell’Aurelia al porto e l’altra scalinata alla passerella per la spiaggetta sono ancora da completare per rendere pienamente fruibile l’accesso”.

“Vorrei ricordare all’assessore Guzzi, impegnato su strade provinciali non di sua competenza e per le quali la Provincia ha sempre dato risposte, che nel programma elettorale dell’attuale amministrazione comunale c’era scritto che manutenzione e decoro erano ai primi punti dell’azione del Comune… Meno male…Forse è meglio rileggerlo” conclude Colombo.