Finale Ligure, uomo trovato cadavere dentro la doccia in un appartamento del centro

Finale Ligure. Macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11,30, in pieno centro a Finale Ligure, dove un uomo, è stato trovato morto nella doccia della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Finale Ligure, i vigili del fuoco, determinanti per riuscire ad accendere nell’alloggio, e i carabinieri.

L’uomo, un anziano, da tempo non dava segnali ed è scattato l’allarme. Ma all’arrivo dei soccorritori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Confermate le cause naturali del decesso.