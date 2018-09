Finale Ligure: una domenica con la Beach Tennis Cup delle Palme

Finale Ligure. Considerato il successo sempre crescente di Riviera Beach Volley, quest’anno si è voluto provare ad organizzare, nel fine settimana seguente al torneo di beach volley, la prima edizione della Beach Tennis Cup delle Palme.

L’evento, organizzato dai Bagni Boncardo in collaborazione con gli amici del beach tennis di Savona, il Tennis Club di Finale Ligure, la Polisportiva del Finale e l’associazione Lab 365, coinvolgerà tutti i giocatori della provincia di Savona.

Per quest’anno il torneo si svolgerà in una sola giornata: domenica 30 settembre. L’obiettivo per il futuro è quello di farlo diventare un appuntamento annuale che si disputerà su due giornate, per attrarre un maggior numero di amanti di questo sport, aprendo così le porte anche ai i giocatori di tutto il nord Italia.

Durante l’evento è previsto lo svolgimento di un torneo riservato ai più piccoli.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie Badano Gas, Il Casale di Bardino, Decathlon di Vado Ligure.

Le gare avranno inizio alle ore 9,30; il torneo giovanile alle 10. Il termine dell’evento è previsto per le 17,30.