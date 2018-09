Finale Ligure. E’ stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure il conducente del mezzo che, questa notte, è stato protagonista di un incidente stradale a Finale Ligure.

Intorno alle 2.40 l’auto stava procedendo lungo via Brunenghi quando, per motivi ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo finendo per ribaltarsi.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento finalese ed i volontari della croce verde di Finalborgo.

Dopo aver estratto il guidatore dall’abitacolo, i soccorritori lo hanno trasferito in codice verde presso il pronto soccorso del nosocomio pietrese.