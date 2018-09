Finale, Lega all’attacco sul collegamento con Feglino: “Basta litigare, serve una risposta ai cittadini”

Finale Ligure. “Mentre Colombo e Frascherelli litigano come vecchie comari, la via di collegamento con Orco-Feglino e le sue palestre di roccia, il casello autostradale e numerosi nuclei di residenti Finalesi è a senso unico alternato ormai da diversi giorni e, stando alle dichiarazioni rilasciate, pare che così debba restare per molto tempo”. Lo afferma la sezione finalese della Lega, che interviene nel dibattito di questi giorni sulla strada provinciale.

“Tutti ricordano come questa importante arteria sia già rimasta parzialmente chiusa per oltre un anno e che in un tale lasso di tempo tutti i lavori necessari avrebbero già dovuto essere programmati e realizzati. Pur essendo assolutamente vero che la demenziale riforma delle Province targata Pd abbia tolto importanti risorse alla manutenzione delle strade provinciali, è però vero che i residenti dei Comuni di Finale ed Orco-Feglino meriterebbero risposte più efficaci di una mera inerzia”.

E la Lega finalese aggiunge: “In passato il Comune di Finale, in regime di convenzione, ha stanziato importanti somme per la soluzione della viabilità di Gorra e della Valgelata ed ha adottato tutte le necessarie misure per l’allargamento della strada provinciale per Vezzi Portio, per non parlare del nuovo ponte per il collegamento tra la strada provinciale 490, Perti e il Comune di Calice Ligure”.

“Concordiamo con Colombo che sia un bene che della vicenda non si occupi l’amministrazione Frascherelli e soprattutto il baldo assessore ai lavori pubblici (che sta a seconda delle convenienze a sinistra o a destra, ma comunque ben distante dalle posizioni della Lega), almeno visti i disastrosi interventi sulla viabilità della città, ma è comunque indispensabile che l’amministrazione reperisca nel più breve tempo possibile i fondi necessari per la sistemazione dell’importante via di collegamento”.

“L’Unione tra Finale ed Orco Feglino è miseramente fallita, ma sembra oggi paradossale che i rimasugli dell’intesa non riescano neanche ad assicurare il collegamento tra i due Comuni” conclude.