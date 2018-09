Finale Ligure. Esordio con il botto del Finale, che schianta (4-0) il neo promosso Baiardo.

Jacopo Ghigliazza, ai microfoni di Ivg, esalta la prestazione del gruppo:”La squadra ha fornito un’ottima prova, mettendo in campo tutto quello che il mister ci chiede sin dal primo giorno della preparazione – dice il top player finalese – la prima gara di ogni torneo, per tanti motivi, non è mai facile, il Baiardo è un’ottima compagine, con giocatori di caratura superiore come Battaglia, Merialdo, Venturelli, Memoli, ma noi abbiamo affrontato l’impegno con la giusta mentalità” .

“I margini di miglioramento della squadra sono davvero tanti, ragion per cui, da martedi, riprendiamo gli allenamenti con tanta voglia, determinazione, passione , umiltà, le basi per disputare un grande campionato ci sono tutte”.