Finale Ligure. Un incidente si è verificato intorno alle 11.30 a Finale Ligure, in corso Europa, nei pressi della Farmacia Richeri.

Secondo le prime ricostruzioni una Volkswagen Tiguan avrebbe invaso per cause ancora da chiarire la corsia opposta, andando a impattare contro una Fiat 500 L che procedeva in direzione della stazione: lo schianto l’ha fatta uscire di strada e terminare la propria corsa sul marciapiede contro un albero.

di 16 Galleria fotografica Finale, incidente in corso Europa









Nell’abitacolo sono rimaste incastrate due persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i medici del servizio sanitario d’emergenza e tre ambulanze della Croce Bianca di Finale, di Calice e di Borgio.

Quattro in totale le persone ferite. Tre sono state portate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per la quarta solo lievi traumi.

L’Aurelia è stata a lungo chiusa in entrambe le direzioni, con pesanti disagi alla viabilità. In seguito è stata riaperta a senso unico alternato.