Finale, incendio in via della Pineta: probabile origine dolosa

Finale Ligure. E’ ormai sotto controllo l’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Pineta a Finale Ligure. Secondo quanto appreso, intorno alle 14:00, è scattato l’allarme per la colonna di fumo vista fuoriuscire dalla boscaglia.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento finalese: una volta arrivati sul posto i pompieri hanno domato le fiamme in breve tempo, prima che il rogo potesse estendersi alla zona circostante anche per il forte vento.

Fortunatamente, grazie alla rapida azione dei vigili del fuoco, nessun allarme per le abitazioni più vicine. Sul luogo dell’incendio ha operato anche la polizia municipale di Finale Ligure: per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme è stata bloccata la via finalese e poi istituito un senso unico alternato.

Sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri forestali sull’origine del rogo: stando alle prime informazioni pare che sia di natura dolosa, tuttavia si attendono ulteriori riscontri e conferme.