Finale, Gianmaria Genta: “Sono rientrato per aiutare il Finale a vincere”

Finale. La notizia, nell’aria da alcuni giorni, ha trovato conferma: Gianmaria Genta è ancora un giocatore del Finale.

A comunicarlo, ai lettori di Ivg, è lo stesso centrocampista: “Sono molto contento di riprendere a giocare a calcio con il Finale, dove sono cresciuto come uomo e giocatore, disputando le ultime quattro stagioni – afferma Genta – purtroppo siamo in Eccellenza e non più in Serie D… Avevo deciso di smettere, di prendermi una pausa per problemi legati al lavoro e per motivi personali, però il calcio mi mancava e ho sentito il bisogno di rientrare perchè amo questo sport, anima e corpo, sin da quando sono bambino“.

“Ho già parlato con la società e con mister Caverzan, mi metterò a disposizione da dicembre, allenandomi sodo per essere pronto per il girone di ritorno… Ho scelto di rimanere a Finale, perchè dopo l’inspiegabile retrocessione dello scorso anno, voglio rivincere il campionato di Eccellenza e ritornare a calcare i campi della Serie D.

” La società ha messo a disposizione di mister Caverzan una rosa di giocatori di primissimo livello, per cui ritengo che la squadra giallorossa abbia le carte in regola per centrare l’obiettivo“.

“Sono solo un giocatore con una sola ambizione: dare tutto quello che posso per aiutare la mia squadra a vincere. Non ho mai giocato in un altro modo” diceva Joe Di Maggio, uno dei più grandi giocatori di baseball del mondo… e siamo certi che Gianmaria Genta darà tutto se stesso, per portare il Finale il più in alto possibile.