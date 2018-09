Savona. Il Finale espugna l’ostico terreno del Valdivara, grazie alle reti di Ferrara e Capra e dopo due giornate si ritrova, in compagnia di Vado e Pietra Ligure, al comando della classifica.

“Gli obiettivi stagionali sono chiari a tutti, vogliamo essere protagonisti su ogni campo e contro qualsiasi avversario – dichiara Gianmarco Basso – il Finale è stato costruito per essere competitivo durante tutto l’arco del torneo. Vincere in casa del Valdivara non sarà facile per nessuno, noi ci siamo riusciti, soffrendo nelle fasi iniziali del match, poi, abbiamo piazzato, nel giro di pochi minuti l’uno-due vincente”.

“Gli avversari hanno cercato di incanalare la partita sul piano fisico, siamo stati bravi, attraverso il palleggio e la qualità del gioco, a gestire l’incontro, la vittoria è meritata, ma è presto per cantare vittoria , il cammino è lungo, ragion per cui, testa bassa e pedalare…”.