Finale. Si sono svolte nel pomeriggio tre gare che hanno emesso i seguenti verdetti: Finale, Molassana volano in semifinale, in attesa di sapere la vincente del girone A.

Il Finale, grazie al pareggio (1-1) con il Vado, vince il girone B di Coppa Italia Eccellenza, staccando il pass per la semifinale.

I ragazzi di Caverzan passano in vantaggio (al 20°) con Vittori, su rigore, vengono raggiunti (al 52°) da Macagno.

La Cairese vince (2-0, Alessi e Clematis) ad Albenga, terminando al secondo posto della classifica.

Il Molassana cala il poker (4-2) nei confronti della Rivarolese, terminando al primo posto del girone C, ex equo, con il Busalla, ma in virtù della vittoria nello scontro diretto con i valligiani, accedono al turno successivo.

Le reti del team allenato da Alfio Scala sono di Garibaldi, Lizzi, Minutoli e Caramello, mentre i due goal degli avvoltoi sono di Mura e Cuman (autorete).