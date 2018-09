Finalborgo sulla rete americana NBC: il programma “The Voyager” alla scoperta delle bellezze del borgo

Finale Ligure. La troupe statunitense del programma “The Voyager” ha effettuato riprese il 10, 11 e 12 settembre a Finale Ligure, in particolare a Finalborgo, sul lungomare di Finalmarina ed a Varigotti, finalizzate alla realizzazione di una puntata del format televisivo statunitense dedicato al target familiare che andrà in onda nella prossima primavera sulla NBC.

In particolare, martedì 11 settembre a Finalborgo il presentatore Josh Garcia e Lorenzo, una guida locale, hanno girato in bici nelle vie e pizze per mostrare le bellezze del luogo tra cui anche le botteghe artigiane. In parallelo, un’altra troupe composta da due persone ha effettuato quelle che in gergo si chiamano “beauty shoot”, ovvero riprese panoramiche di Finale, Varigotti, Finalborgo, Verezzi anche con l’ausilio del drone. La trouope ha anche fato vista a Noli, a Verezzi e poi a Cervo.

La National Broadcasting Company, abbreviata in NBC, è una azienda radiotelevisiva statunitense la cui sede principale è New York. Ha una sede secondaria a Burbank, in California. L’emittente è ricevuta da 112 milioni di famiglie americane e fornisce programmazione a oltre 200 emittenti affiliate.

Si tratta di un momento di forte promozione per il territorio, a costo zero, che consentirà di raggiungere un target molto importante composto da famiglie statunitensi che potranno quindi considerare la possibilità di soggiornare a Finale Ligure trovando ciò che più al loro piace: bellissimi centri storici, buona cucina, tradizioni locali e artigianato, ed un bellissmo mare ed accanto un meraviglioso entroterra.