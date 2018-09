Finalborgo, al via intervento di pulizia di strade e tombini

Finale Ligure. “Martedì e mercoledì ci saranno azioni importanti di pulizia in Borgo con macchina spazzatrice, idropulitrice, pulizia di tombinature e canalette, disinfestazione e derattizzazione”. Così Andrea Guzzi Assessore ai Lavori Pubblici annuncia gli interventi programmati con la Finale Ambiente nel centro di Finalborgo.

“Pulizie di fine stagione anche nelle aree parcamento limitrofe a Porta Testa. Un attenzione doverosa per il meraviglioso Borgo che entro la fine dell’anno sarà anche interessato dalla sostituzione delle panchine ormai vetuste e da nuovi cestini gettarifiuti non più consoni al luogo” aggiunge l’assessore.

“Dovremo investire circa 20 mila euro in arredo urbano, considerando le consuete procedere contiamo di avere disponibile il tutto entro Natale. Lo stile verrà mantenuto in coerenza con l’esistente, le panchine che oggi son presenti in Borgo verranno manutenute e riutilizzate all occorrenza” conclude Guzzi.