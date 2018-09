Filiera della bicicletta a vocazione artigiana anche nel savonese, ecco i numeri di Confartigianato

Savona. Focus sul settore della bicicletta da parte di Confartgianato Liguria, a margine della presentazione dell’evento “Homo Faber”, che vedrà protagonista l’artigianato ligure con la bici esclusiva realizzata in edizione limitatissima dalla genovese Pedemonte Bike, alla prima esposizione europea dedicata alla maestria artigiana, dal 14 al 30 settembre a Venezia: si tratta della Rhinoceros Homo Faber Exclusive Edition, l’esclusiva bicicletta realizzata da Pedemonte Bike, azienda artigiana genovese che produce telai ciclistici su misura in fibra di carbonio.

La bici verrà prodotta in serie limitatissima (solo cinque pezzi) ispirata proprio al fascino di Venezia: è caratterizzata dall’inedita verniciatura con motivo damascato in foglia d’oro 24 carati che esalta il design del telaio vincitore del premio Aquati a Cosmo Bike lo scorso anno. Allestita con il gruppo cambio elettronico Campagnolo Superrecord Eps, manubrio in fibra di carbonio rivestito in pelle e alcantara con cuciture a vista, luci led integrate frontali e posteriori, ruote in carbonio monoscocca a sei razze. Ogni elemento della bici è esclusivo e realizzato appositamente per questa serie limitatissima.

La filiera della bicicletta si caratterizza, in Italia e in Liguria, per un’alta vocazione artigiana. Secondo gli ultimi dati Unioncamere-Infocamere (quarto trimestre 2017), nella nostra regione, su 72 imprese totali del settore, il 53% sono artigiane. 38 micro e piccole imprese, così distribuite nella regione: 18 sono a Savona (in totale se ne contano 26) e 9 alla Spezia (18 totali). 6 sono attive a Genova (sulle 14 totali), 5 a Imperia (14 imprese totali). In Italia il settore occupa poco più di 3 mila imprese, di cui circa 2 mila artigiane (il 66%).

L’evento Homo Faber, organizzato da Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, La Triennale di Milano, Fondation Bettencourt Schueller e Fondazione Giorgio Cini, è un appuntamento culturale internazionale nato per valorizzare il meglio dei mestieri d’arte, contemporanei e tradizionali, e dei loro legami con il mondo del design. Si sviluppa su 4mila metri quadrati dedicati alla maestria e alle arti applicate: un viaggio alla scoperta delle competenze, attraverso conferenze dedicate alla creatività e all’artigianalità e dimostrazioni dal vivo (36 i maestri artigiani al lavoro), anche con l’ausilio delle più sofisticate tecnologie di realtà virtuale.

Confartigianato è stata partecipe dell’iniziativa fin dalle sue fasi iniziali, condividendone lo spirito e l’obiettivo di offrire rilevanza d’immagine al “valore artigiano”. Un impegno volto anche a educare alla bellezza e all’eccellenza manifatturiera dell’artigianato italiano e nelle numerose iniziative didattiche e formative con le quali la Fondazione stimola il talento e la creatività dei giovani per trasmettere loro la conoscenza e le abilità del bello e ben fatto in Italia.