Fiamme in una cucina ad Albenga, incendio spento dai vigili del fuoco

Albenga. E’ stato spento in pochi minuti l’incendio divampato in una cucina di un appartamento in via De Gasperi ad Albenga, che per fortuna non ha provocato feriti o intossicati, ma solo danni all’alloggio. L’incendio è divampato intorno alle 16 e 15 di oggi pomeriggio, facendo scattare subito l’allarme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, che hanno domato il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente all’abitazione e creare altri danni o pericoli.

Sono in corso accertamenti per capire l’origine dell’incendio, che ha sprigionato un denso fumo che ha invaso non solo la casa ma anche la palazzina. I pompieri stanno ancora lavorando alla messa in sicurezza dell’abitazione.