Albisola Superiore. Golden Group chiude un’estate 2018 con grandi numeri e un party d’eccellenza ai Golden Beach di Albisola Superiore: l’appuntamento è per sabato 22 settembre.

Oltre all’ormai affermato e conosciutissimo disco beach di Albisola, Golden Beach, il collettivo formato da Giacomo Canale, Nino Tassara e tanti altri protagonisti, siano essi artisti o professionisti del divertimento, ha fatto ballare tante altre location, tra cui il New Bfly di Loano, ha contribuito al successo di tante edizioni della Beach Music Parade, una manifestazione diurna che ormai caratterizza il divertimento ligure in tante località diverse.

Foto 2 di 2



In console per il closing party ai Golden Beach il 22 settembre ci sono Jack Briatore e Luca Scremin, alla voce Bayo, la musica è urban e commerciale (easy house, house e tutto ciò che fa muovere), l’animazione è a cura di Mami Chula. E soprattutto, non manca la voglia di ballare di chi vuol vivere la notte con stile e sorrisi.

“E’ stata un’estate quasi infinita ed i Golden Beach, se proprio non riusciranno a salvarla, la vendicheranno… facendo ballare ancora una volta tutto il loro pubblico” afferma Golden Group.