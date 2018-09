Fbc Veloce 1910, open day per Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci

Savona. La società calcistica Fbc Veloce 1910 comunica che a Savona, in via Tissoni, presso il campo sportivo in erba sintetica “G. Nasi”, si svolgeranno tre open day.

Ecco giorni e date:

giovedì 6 settembre alle ore 16,00 riservato ai Pulcini 2008/2009;

venerdì 7 settembre alle ore 16,00 riservato ai Piccoli Amici 2012/2013;

venerdì 7 settembre alle ore 17,30 riservato ai Primi Calci 2010/2011.

Le prove saranno seguite da tecnici preparati.

Per informazioni è possibile scrivere a veloce1910@gmail.com o telefonare al 3923165492.