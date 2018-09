Savona. Via Famagosta e via degli Incisa, tanto per cominciare, poi non sono mancate le foto dei nostri lettori sull’emergenza rifiuti di questi giorni a Savona, che ha fatto gridare alla protesta sui social molti savonesi che hanno voluto denunciare una situazione di degrado, che diventa sempre più insostenibile e che in estate favorisce anche i cattivi odori.

“Non si può continuare così… Cosa sta succedendo? Le immagini parlano chiaro…” tra i numerosi messaggi di protesta arrivati alla nostra redazione.

Rifiuti, plastica, carta e vetro che straboccano e “inondano” molte vie savonesi, anche nelle zone più centrali. Sul caso è intervenuta la stessa dirigenza di Ata, nella persona dell’amministratore delegato Matteo Debenedetti: “Alcune delle foto non sono di stamattina ma di giorni fa e la situazione sta tornando alla normalità in tutte le zone segnalate, ci vorrà ancora qualche ora di lavoro” afferma.

“Abbiamo avuto alcuni mezzi fuori uso e questo ha inevitabilmente rallentato la raccolta dei rifiuti, ora stiamo rimediando per completare appieno la pulizia della città mettendo in campo tutte le risorse disponibili. Posso rassicurare che la situazione sta rientrando e non c’è alcune emergenza” aggiunge.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni, l’attenzione dei savonesi resta alta, in particolare dopo le segnalazioni dei giorni scorsi arrivate dai quartieri della città della Torretta, un “reportage” che rappresenta ormai in troppe occasioni una situazione di sporcizia non più tollerabile per i cittadini savonesi.

Ecco i commenti dei lettori al post di IVG.it: