Elezioni comunali 2019, nasce “La Sinistra per Pietra Ligure”

Pietra Ligure. Si chiama “La Sinistra per Pietra Ligure” ed è il nuovo gruppo politico che si è costituito in vista delle elezioni amministrative del 2019.

“Si tratta di un collettivo della sinistra indipendente pietrese, nato con l’obiettivo di candidarsi al governo di Pietra Ligure sulla base di un programma chiaro e di facile attuazione, di donne e uomini disposti a impegnarsi in difesa della cosa pubblica” spiegano dalla neonata formazione politica.

“La Sinistra per Pietra Ligure raccoglie l’esperienza della lista civica ‘Carmo Unito’ che si era candidata alle elezioni amministrative del 2014. Sentiamo viva la necessità di tornare a proporre soluzioni per i problemi crescenti della popolazione pietrese che anni di false promesse della maggioranza e di sterili polemiche della minoranza hanno lasciato del tutto irrisolti. Chiediamo ai cittadini di Pietra Ligure di partecipare e di condividere i nostri sforzi in vista di un cambiamento reale” concludono dal nuovo gruppo politico.