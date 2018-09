Pietra Ligure. Buongiorno a tutti i lettori della diretta live di Ivg Sport. Oggi seguiremo per voi la prima partita casalinga del Pietra Ligure al De Vincenzi dove si affronteranno i padroni di casa allenati da Mr. Pisano e il Molassana allenati da Mr. Scala.

Il Pietra galvanizzato dall’ottima partenza della settimana scorsa contro la Sammargheritese per 2-1 vuole ottenere i primi 3 punti in casa e allungare sulle avversarie. Le due formazioni scenderanno in campo con le seguenti formazione:

Pietra Ligure: Patrone, Ciceri, Gaglioti, Baracco (c), Bottino, Corciulo, Auteri, Badoino, Gaggero, Zunino, Rovere (vc)

A disposizione di Mr. Pisano ci saranno: Alberico, D’Aprile, Micci, Angirillo, Bonavia, Danio, En Nejmy, Battuello, Ballone

Molassana Boero: Gianrossi, Garibaldi, Censini, Cuman (c), Beninati, Vagge, Alagona, Caramello (vc), Minutoli, Cocurullo, Lizzi

A disposizione di Mr. Scala ci saranno: Mangolini, Giacopetti, Girone, Lo Cicero, Ottonello, Rapetti, Romei, Keita

Il direttore di gara sarà il Sig. Federico Di Benedetto della sez. di Novi Ligure coadiuvato dai guardalinee Sig. Nicola Storace della sez. di Novi Ligure e la Sig.ra Manuela Sciutto della sez. di Novi Ligure

Giornata nuvolosa ma clima ancora caldo.

Vivek Viglizzo