Castelvecchio di Rocca Barbena. Sindaco e vice sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena soccorritori di due biker in difficoltà.

E’ successo sabato pomeriggio, quando due biker, uno italiano e uno straniero, sul percorso per Mtb che collega la località dell’entroterra albenganese a Zuccarello, hanno intrapreso un sentiero sbagliato, impervio e sconnesso nel bosco sottostante la rocca del Castello e hanno richiesto aiuto non riuscendo più a proseguire in nessuna direzione, ormai esausti ed avendo perso l’orientamento.

Solo il pronto intervento del sindaco Marino Milani e del vice sindaco Angelo Scrigna, co un gruppo di cacciatori della zona, sono riusciti a localizzare la posizione dei due biker, mantenendosi costantemente in contatto telefonico per avere più elementi possibili alla loro individuazione.

Una volta raggiunti, con grande disponibilità e spirito collaborativo, si sono sobbarcati sulle spalle le due bici e aiutato i due bikers a raggiungere il punto più vicino alla strada provinciale, indicando loro la giusta direzione.

Grande manifestazione di ringraziamento da parte dei due biker al sindaco, al vice sindaco e al gruppo di cacciatori per lo scampato pericolo e per la prontezza di intervento, in una zona boschiva sicuramente impervia e difficile da percorrere.