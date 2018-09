Due appassionati di snorkeling dispersi al largo di Andora: ricerche di capitaneria di porto e vigili del fuoco

Andora. Allarme rientrato per due nuotatori dei quali questo pomeriggio si erano perse le tracce al largo di Andora.

L’allarme è scattato poco dopo le 14 di oggi, quando la capitaneria di porto di Savona ha attivato la macchina delle ricerche per individuare e trarre in salvo due appassionati snorkeling (padre e figlio, rispettivamente di 50 e 14 anni) usciti per una nuotata e mai tornati a riva. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo non vedendo rientrare i suoi congiunti.

Oltre ad un mezzo della guardia costiera di Imperia, alle ricerche ha preso parte anche un gommone dei vigili del fuoco di stanza al porto di Savona e l’elicottero dei vigili del fuoco di Genova.

Intorno alle 16.30 i due presunti dispersi sono stati rintracciati al largo della cittadina rivierasca da un bagnino uscito con la moto d’acqua per contribuire alle ricerche.