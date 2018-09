Panorama spettacolare, tracciato accessibile e un finale dolce, questo è la Corsa dell’Amaretto che si svolge ogni anni a Sassello patria di uno dei biscotti più famosi al mondo. Percorso per lo più pianeggiante fra boschi, e le rive del lago dei “Gulli” che rende meno pesante la corsa. Quinta edizione organizzata dalla locale Sassello Atletica che ha visto un netto balzo in avanti in quanto a partecipanti con 147 partenti contro i 122 dell’anno scorso.

Una giornata che a livello sportivo è stata dominata dalla Cambiaso Risso che firma una doppietta grazie alla vittoria assoluta di Ghebrehanna Savio vincitore in 32’43” e di Margherita Grosso che si impone nella gara femminile in 41’18” chiudendo al 17° posto assoluto.

Festeggia anche Corrado Ramorino che deve lasciare il passo a Ghebrehanna, ma si prende un ottimo argento per il Gruppo Città di Genova tenendosi alle spalle Alessio Bozano della Podistica Savonese. Attardato di poco meno di un minuto Luca Parti che conclude quarto per l’Ata. Dietro di lui poi troviamo Achille Faranda della Brancaleone Asti, Andrea Rattazzi dei Maratoneti Genovesi e Giovanni Pesce della San Francesco Savona. Chiudono la classifica dei primi dieci Simone Aresta della Cambiaso Risso, Alessandro Aonzo della Podistica Savonese e Francesco Farnelli dell’Atletica Due Perle.

Per quanto concerne le donne, detto del primo posto di Margherita Grosso, molto bene anche Michela Ferrero che contende fino alla fine la vittoria alla genovese. Per la tesserata della Valtanaro il tempo di 41’32” ovvero 14” in più della Grosso. Non molto dietro la terza arrivata è la cairese Clara Rivera che si ferma al 20° posto assoluto.

Bene anche Dana Santamaria, senza squadra, ma buona quarta in 42’55” e l’astigiana Loredeana Fausone che è 26^ assoluta.